  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
79
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало боевую работу истребителей МиГ-31

0 0

В ходе одного из вылетов было обнаружено и поражено воздушное судно украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей МиГ-31 в рамках выполнение задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют патрулирование в зоне проведения боевых действий. В ходе одного из вылетов было обнаружено и поражено воздушное судно украинских войск.

В военном ведомстве уточнили, что МиГ-31 сбили украинский самолет Су-24. Его поразили ракетой "воздух-воздух".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет".

Видео: Минобороны России

Теги: истребители, миг-31, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии