Минобороны показало боевую работу истребителей МиГ-31

Минобороны показало видео боевой работы истребителей МиГ-31 в рамках выполнение задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи выполняют патрулирование в зоне проведения боевых действий. В ходе одного из вылетов было обнаружено и поражено воздушное судно украинских войск.
В военном ведомстве уточнили, что МиГ-31 сбили украинский самолет Су-24. Его поразили ракетой "воздух-воздух".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет".
Видео: Минобороны России
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