Минобороны показало боевую работу истребителей МиГ-31

В ходе одного из вылетов было обнаружено и поражено воздушное судно украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей МиГ-31 в рамках выполнение задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют патрулирование в зоне проведения боевых действий. В ходе одного из вылетов было обнаружено и поражено воздушное судно украинских войск.

В военном ведомстве уточнили, что МиГ-31 сбили украинский самолет Су-24. Его поразили ракетой "воздух-воздух".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет".

Видео: Минобороны России