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Минобороны опубликовало видео с десантниками, взявшими под контроль аэродром на Украине

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В военном ведомстве раскрыли подробности операции.

Российское министерство по обороне опубликовало видео с десантниками, которые взяли под контроль военный аэродром, размещенный на территории Украины. В ведомстве показали кадры высадки личного состава из подразделений ВДВ.

Передовые подразделения осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону и обеспечили прием основных сил десанта.

пост Минобороны РФ

В ролике можно заметить также вооружение российских десантников. Военнослужащие оснащены стрелковым оружием, а также противотанковыми ракетными комплексами и минометами. В Минобороны РФ подчеркнули, что большое значение при выполнении миссии удаляется недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности имущества гражданского населения.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: военный аэродром, десант, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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