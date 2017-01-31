Минобороны опубликовало видео с десантниками, взявшими под контроль аэродром на Украине

В военном ведомстве раскрыли подробности операции.

Российское министерство по обороне опубликовало видео с десантниками, которые взяли под контроль военный аэродром, размещенный на территории Украины. В ведомстве показали кадры высадки личного состава из подразделений ВДВ.

Передовые подразделения осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону и обеспечили прием основных сил десанта. пост Минобороны РФ

В ролике можно заметить также вооружение российских десантников. Военнослужащие оснащены стрелковым оружием, а также противотанковыми ракетными комплексами и минометами. В Минобороны РФ подчеркнули, что большое значение при выполнении миссии удаляется недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности имущества гражданского населения.

Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальонов.

Фото и видео: Минобороны России