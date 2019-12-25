Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в собственном Telegram-канале о бегстве бойцов Вооруженных сил Украины и национальных батальонов с территорий, которые постепенно оказываются под контролем чеченских специальных подразделений. Он уточнил, что противник "спешно покидает огневые позиции, а также оставляют на местности боеприпасы, технику и вооружение.
ВСУ "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику.
пост Рамзана Кадырова в ТГ-канале
Глава региона уточнил, что мирное население освобождённых территорий на Донбассе хорошо осознают происходящее, а также видят правильность действий России. Кадыров рассказал подписчикам о том, что киевская пропаганда твердит о единстве своего народа и готовности каждого человека противостоять российской армии. При этом, по словам чиновника, на деле солдаты видят противоположную ситуацию, когда бойцы бегут с территорий, оставляя истощенное население.
Фото: Instagram / ahmed_95kra
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