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Минобороны опубликовало видео боевой подготовки мобилизованных россиян в зоне СВО

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Их обучают навыкам действий в составе подразделений.

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных военнослужащих, прибывших в зону проведения специальной военной операции.

На опубликованном видео показана подготовка мобилизованных из Свердловской области. В их числе есть и те, которые вызвались добровольцами. Их также обучают работе на современных средствах связи.

В Минобороны отметили, что в ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВДВ обнаружили позиции ВСУ и ликвидировали боевиков и их технику.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, мобилизованные, подготовка, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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