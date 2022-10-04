Минобороны опубликовало видео боевой подготовки мобилизованных россиян в зоне СВО

Их обучают навыкам действий в составе подразделений.

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных военнослужащих, прибывших в зону проведения специальной военной операции.

На опубликованном видео показана подготовка мобилизованных из Свердловской области. В их числе есть и те, которые вызвались добровольцами. Их также обучают работе на современных средствах связи.

В Минобороны отметили, что в ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВДВ обнаружили позиции ВСУ и ликвидировали боевиков и их технику.

Видео: Минобороны России