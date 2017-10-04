Минобороны выложило видео авиаудара, в ходе которого ранило лидера "Джебхат аль-Нусры"

Министерство обороны выложило запись авиаудара по силам террористов в Сирии. Как сообщают в ведомстве, в результате обстрела ранение получил лидера "Джебхат аль-Нусры" (запрещенная в России группировка).

Министерство обороны объявило, что в результате авиаудара российских летчиков по территории Сирии ранения получил лидер группировки "Джебхат аль-Нусра" Абу Мухаммед аль-Джулиани. Ведомство сообщает, что аль-Джулиани получил множественные осколочные ранения. Также по их данным, террорист лишился руки и находится в критическом состоянии.

В ходе авиаудара было убито около 50 человек. В том числе 12 из них были высокопоставленными полевыми командирами террористов. Минобороны выложило в сеть видео, на котором запечатлен момент удара по территории "Джебхат аль-Нусры".

Накануне Piter.tv передавал. что ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) выложило видео с захваченными в плен российскими военными. Минобороны опровергает подлинность этого видео.

Видео: Минобороны