Минобороны анонсировало испытание вакцины от коронавируса на добровольцах

В ближайшие дни у волонтеров завершается 14-дневный режим изоляции.

Минобороны России анонсировало испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства. Чиновник объяснили, что тесты будут проводиться совместно с институтом Гамалеи. Мероприятия начнутся в ближайшее время, когда для волонтеров завершится период 14-дневной изоляции.

В Минобороны РФ рассказали, что целью испытаний станет проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины человеческим организмом. Мероприятия важны также для исследования процесса выработки антител к коронавирусу.

Известно, что добровольцами стали частично военные, частично - гражданские лица. Все количественные и качественные параметры выборки согласованы с Минздравом РФ. Сейчас за испытуемыми наблюдают медики. Ежедневно у волонтеров берут анализы крови на антитела, а также мазки для теста-ПЦР.

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