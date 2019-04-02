Минобороны Сербии: президент приказал перевести армию в высшую степень боевой готовности

Милош Вучевич рассказал о намерении Белграда защищать сербов и территорию государства.

Сербским министр по обороне Милош Вучевич рассказал местным журналистам о том, что президент страны и главнокомандующий Александр Вучич приказал перевести армию в высшую степень боевой готовности. Соответствующее заявление чиновника опубликовал информационный портал "Танюг". Эксперт полагает, что Белград не отступит от принципа сохранения территориальной целостности и государственного суверенитета, защиты всех граждан страны, но при этом предотвращения погрома и террора в отношении сербов, на какой земле те бы ни проживали.

Президент Сербии как главнокомандующий (...) приказал, чтобы сербская армия была в наивысшей степени боевой готовности - готовности к применению военной силы, то есть, вооруженного потенциала сербской армии. Милош Вучевич, глава Минобороны Сербии

Милош Вучевич подчеркнул, что президент Сербии приказал повысить боевую готовность, имея в виду напряженную ситуацию в автономном, непризнанном крае Косово и Метохии. В частности, речь идет о том, что албанские власти из Косово продолжают готовиться к нападению на сербское мирное население и насильственному снятию баррикад. В Минобороны страны отметили растущее беспокойство из-за того, что международное сообщество демонстрирует по проблеме "мягкую реакцию" на отказ Косово от переговоров и политического диалога "о причинах, а не о последствиях".

Президент Сербии заявил, что не болел за сборную Хорватии на ЧМ-2022.

Фото и видео: Tanjug