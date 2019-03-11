Президент Сербии заявил, что не болел за сборную Хорватии на ЧМ-2022

Александр Вучич планирует поддерживать Марокко за третье место в турнире.

Сербский президент заявил о том, что не болел за сборную Хорватии на Чемпионате мире по футболу, который проводится в Катаре. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного "Радио и телевидения". Политик пояснил, что по личным причинам он отдает свою поддержку национальной команде из Марокко. Он напомнил, что эта страна, как и Аргентина, не признали независимость Косово. В матче за третье место глава Сербии намерен болеть за Марокко. Граждан этой страны он считает мусульманскими братьями и друзьями.

В прошлых матчах я всем сердцем был и за Аргентину, и за Марокко, потому что соседей не выбираешь, так вас Бог разместил, а вот друзей выбираешь сам. Здесь есть и эмоциональные, и личные причины, почему я болел за всех других, против соседей. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что во время Второй мировой войны во время резни сербского населения усташами (хорватскими нацистами) на территории Хорватии было сожжено семь домов рода Вучичей, а также погибли практически все родственники политика по мужской линии. В частности, это произошло на территории лагеря Ясеновац. Также, во времена Боснийской войны 1992-1995 годов, все дома Вучичей были сожжены.

Вучич пообещал ускоренную выдачу гражданства Сербии россиянам и украинцам.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

