Минобороны России заявило об ударах батальона "Азов" под Мариуполем

В результате действий националистов были разрушены жилые дома.

Украинский батальон "Азов" (организация запрещена в России) нанес удары радиоактивными системами "Град" по жилым кварталам в пригороде Мариуополя. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, украинские националисты также нанесли удары по местной школе. В результате их действий были разрушены жилые дома. Также имеются погибшие среди мирного населения.

Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие.

Видео: Минобороны России