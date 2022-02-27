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Минобороны России заявило об ударах батальона "Азов" под Мариуполем

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В результате действий националистов были разрушены жилые дома.

Украинский батальон "Азов" (организация запрещена в России) нанес удары радиоактивными системами "Град" по жилым кварталам в пригороде Мариуополя. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, украинские националисты также нанесли удары по местной школе. В результате их действий были разрушены жилые дома. Также имеются погибшие среди мирного населения.

Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие.

Видео: Минобороны России

Теги: азов, игорь конашенко, минобороны рф, националисты
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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