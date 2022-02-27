Минобороны России заявило об ударах батальона "Азов" под Мариуполем

Украинский батальон "Азов" (организация запрещена в России) нанес удары радиоактивными системами "Град" по жилым кварталам в пригороде Мариуополя. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, украинские националисты также нанесли удары по местной школе. В результате их действий были разрушены жилые дома. Также имеются погибшие среди мирного населения.
Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие.
Видео: Минобороны России
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