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Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие

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К задержанным оказывают уважительное отношение и помощь.

В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие сдался. В его число входят более 400 военнослужащих, которым оказывают уважительное отношение и помощь.

В Минобороны уточнили, что после оформления документов все украинские военнослужащие будут отправлены к своим семьям.

Ранее Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска.

Видео: Минобороны России

Теги: зенитный ракетный полк, игорь конашенков, минобороны рф, сдача оружия, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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