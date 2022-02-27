Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие

К задержанным оказывают уважительное отношение и помощь.

В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие сдался. В его число входят более 400 военнослужащих, которым оказывают уважительное отношение и помощь.

В Минобороны уточнили, что после оформления документов все украинские военнослужащие будут отправлены к своим семьям.

Ранее Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска.

Видео: Минобороны России