Минобороны РФ: в районе Киева уничтожены 2 вертолет Ми-8

За время военной спецоперации на Украине поражены 2203 объекта военной инфраструктуры Украины, 29 самолетов на земле и 24 – в воздухе, 778 танков, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии, 553 единицы специальной техники.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил: комплексам противовоздушной обороны России и истребителям удалось уничтожить два вертолета Ми-8 в районе Киева. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Конашенков рассказал, что российским ПВО и истребителям удалось сбить четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира. Уничтожены Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в Нежине, два вертолета Ми-8 в районе Киева и шесть беспилотников, в том числе Bayraktar ТВ2.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. За это время поражены 2203 объекта военной инфраструктуры Украины, 29 самолетов на земле и 24 – в воздухе, 778 танков, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии, 553 единицы специальной техники. По словам главы государства, в планы Москвы не входит оккупация украинской территории.

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Видео: Минобороны России