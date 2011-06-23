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Минобороны РФ: в Николаевской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников

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Пункт был поражен высокоточным оружием.

В Николаевской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт дислокации наемников был обнаружен в районе Лиманы. Он был уничтожен высокоточным оружием. Также российские военные поразили радиолокационную станцию наведения ЗРС С-300.

Конашенков добавил, что российские ВКС поразили в районе Соледара склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады украинских войск. В нем хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

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Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, наемники, николаевская область, пункт
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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