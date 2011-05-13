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Минобороны РФ: уничтожено 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины

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Конашенков подчеркнул, что спецоперация на Украине продолжается. Российской армии удалось вывести из строя 143 беспилотных летательных аппарата, 1 267 танков и других бронированных машин, а также 124 реактивные системы залпового огня.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник рассказал, что за время военной спецоперации на Украине российские вооруженные силы уничтожили 3 920 объектов военной инфраструктуры страны. 

Он подчеркнул, что российской армии удалось вывести из строя 143 беспилотных летательных аппарата, 1 267 танков и других бронированных машин, а также 124 реактивные системы залпового огня. Уничтожены 1 028 единиц специальной военной техники и 457 орудий полевой артиллерии.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва давно пыталась вести диалог по Украине. Однако, такие страны, как США и Франция отказались вести переговоры. 

Ранее мы сообщили, что за сутки ВС России продвинулись на 11 километров.

Видео: Минобороны России

Теги: военная инфраструктура, минобороны рф, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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