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Минобороны РФ: украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении

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Также были уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты и шесть боевых бронированных машин.

Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска понесли потери в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии. Также были уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, донецкое направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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