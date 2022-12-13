Минобороны РФ: украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении

Также были уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты и шесть боевых бронированных машин.

Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска понесли потери в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии. Также были уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2".

Видео: Минобороны России