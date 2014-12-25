Минобороны РФ: самолет Су-25 сбили в районе Харьковской области

Самолет был сбит вечером 9 мая в ходе воздушного боя.

Российские военные сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Новой Дмитровки Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет был сбит вечером 9 мая в ходе воздушного боя. Также российскими средствами ПВО уничтожены три беспилотника в районах Моспино, Юнокоммунарск и Одессы.

Конашенков добавил, что над населенным пунктом Харцызск были перехвачены ракета "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ЛНР вышли на административную границу.

Видео: Минобороны России