При поддержке российских военных была завершена зачистка населенного пункта Попасная от украинских националистов.

Подразделения ЛНР вышли на административную границу республики. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

При поддержке российских военных силы Народной милиции ЛНР завершили зачистку населенного пункта Попасная от украинских националистов, прорвав эшелонированную оборону противника. Это позволило им выйти на административную границу республики.

Также Конашенков добавил, что в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники, а также 12 автомобилей различного назначения.

Ранее Гаврилица призвала вывести российские войска из Приднестровья.

Видео: Минобороны России