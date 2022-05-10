Гаврилица призвала вывести российские войска из Приднестровья

Молдавия призывает вывести российские войска из Приднестровья. Об этом заявила на брифинге премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Ее слова приводит "РИА Новости".
Гаврилица отметила, что Кишинев хочет найти мирное решение конфликта и использует для этого платформу ООН. Она также призвала обратить внимание на нарушение прав человека в регионе.
Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества.
Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии
Ранее мы сообщали, что ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии.
Видео: YouTube / Teleradio Moldova
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