Гаврилица призвала вывести российские войска из Приднестровья

По ее словам, Кишинев хочет найти мирное решение конфликта и использует для этого платформу ООН.

Молдавия призывает вывести российские войска из Приднестровья. Об этом заявила на брифинге премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Ее слова приводит "РИА Новости".

Гаврилица отметила, что Кишинев хочет найти мирное решение конфликта и использует для этого платформу ООН. Она также призвала обратить внимание на нарушение прав человека в регионе.

Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Ранее мы сообщали, что ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии.

Видео: YouTube / Teleradio Moldova