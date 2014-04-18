Минобороны РФ: российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России заняли новые рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Новые господствующие высоты и рубежи были заняты в ходе наступательных действий. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

Также Конашенков добавил, что на Южно-Донецком направлении были поражены подразделения механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки и бригады территориальной обороны в районе Пречистовки (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Видео: Минобороны России