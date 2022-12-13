Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Подразделения ЮВО во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия на данном направлении. За сутки российские войска также уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Ранее Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих.
Видео: Минобороны России
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