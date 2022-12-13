Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

Также российские военные уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Вооруженные силы России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения ЮВО во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия на данном направлении. За сутки российские войска также уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих.

Видео: Минобороны России

