Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих

Глава Минобороны рассказал об изменениях в ВС РФ.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу провел оперативное совещание с коллегами и своими заместителями, командующими по вопросам увеличения численности Вооруженные сил РФ до 1,5 млн военнослужащих. По словам генерала, усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН требуется для гарантий по обеспечению национальной безопасности страны, защиты субъектов критически важной инфраструктуры и компонентов ВС РФ и новых субъектов РФ.

Гарантированно обеспечить ... возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил… усилить боевую составляющую Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Шойгу, министр по обороне РФ



Эксперт пояснил, что на территории страны будут сформированы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения. Речь идет о Московском и Ленинградском военных округах, а также созданы самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России. Дополнительно будут созданы армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск. Известно, что две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ, семь мотострелковых бригад будут переформатированы в мотострелковые дивизии, расположенные в Западном, Центральном, Восточном военных округах, на Северном флоте.

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России