Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 20 украинских военнослужащих на Купянском направлении

Вооруженные силы России уничтожили более 20 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Ударами артиллерии было нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовой. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия уничтожила пункты управления ВСУ в Херсоне и Купянске.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все