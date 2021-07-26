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Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 20 украинских военнослужащих на Купянском направлении

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Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили более 20 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ударами артиллерии было нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовой. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия уничтожила пункты управления ВСУ в Херсоне и Купянске.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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