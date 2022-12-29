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Минобороны РФ: российская армия уничтожила пункты управления ВСУ в Херсоне и Купянске

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Кроме того, российские войска поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Вооруженные силы России уничтожили пункты управления украинских войск в Херсоне и Купянске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления были уничтожены ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Они также были обнаружены в районах населенных пунктов Новоосиново и Гавриловка. Кроме того, российские войска поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, пункты управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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