Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции заняли новые рубежи на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 декабря сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что получены более выгодные огневые позиции по отношению к противнику в регионе.

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ при поддержке артиллерийских подразделений нанесли поражение бойцам ВСУ, находящихся в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки Донецкой народной республики. В общей сложности за день СВО там уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся.

Фото и видео: Минобороны России