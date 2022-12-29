  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:40
74
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции заняли новые рубежи на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 декабря сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что получены более выгодные огневые позиции по отношению к противнику в регионе.

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ при поддержке артиллерийских подразделений нанесли поражение бойцам ВСУ, находящихся в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки Донецкой народной республики. В общей сложности за день СВО там уничтожено  до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии