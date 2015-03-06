По его словам, во время проведения частичной мобилизации возникли многие сложности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся. Об этом он заявил на заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.

По словам Шойгу, во время проведения частичной мобилизации возникли многие сложности. Он подчеркнул, что большую часть проблем и вопросов удалось решить оперативно. Также глава Минобороны добавил, что ведомство старалось не скрывать никакой информации от граждан.

Ранее мы сообщали, что отряд фанатов-добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих.

Видео: Минобороны России