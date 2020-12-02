Командир отметил, что несколько сотен человек желают вступить в отряд.

Отряд фанатов-добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих. Об этом заявил командир подразделения с позывным "Испанец" в интервью "РИА Новости".

По его словам, штат "Эспаньолы" полностью заполнен. Командир отметил, что несколько сотен человек желают вступить в отряд. Он также подчеркнул, что в подразделении есть гуманитарное крыло. "Испанец" уточнил, что в Москве и Санкт-Петебурге есть те, кто занимаются гуманитарный обеспечением, находятся на координации и контроле.

Ранее Минобороны показало боевую работу мобилизованных танкистов в зоне СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости