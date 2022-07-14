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Минобороны РФ: российские военные уничтожили взвод американских гаубиц в Харьковской области

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Взвод был обнаружен и поражен в населенном пункте Первомайский.

Вооруженные силы России уничтожили взвод американских гаубиц M-777 в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Взвод был обнаружен и поражен в населенном пункте Первомайский. Гаубицы M-777 были поставлены США. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили батарею РСЗО в районе Славянска и взвод РСЗО в районе Николаевки (оба - ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили два украинских самолета в небе над ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: взвод, вооруженные силы россии, гаубицы, игорь конашенков, минобороны россии, харьковская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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