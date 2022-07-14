Минобороны РФ: российские военные уничтожили взвод американских гаубиц в Харьковской области

Взвод был обнаружен и поражен в населенном пункте Первомайский.

Вооруженные силы России уничтожили взвод американских гаубиц M-777 в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Взвод был обнаружен и поражен в населенном пункте Первомайский. Гаубицы M-777 были поставлены США. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили батарею РСЗО в районе Славянска и взвод РСЗО в районе Николаевки (оба - ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили два украинских самолета в небе над ДНР.

Видео: Минобороны России