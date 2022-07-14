Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских самолета в небе над ДНР

Российские истребители сбили два украинских самолета в небе над ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Самолет Су-24 был обнаружен в районе Славянска. Самолет МиГ-29 сбили в районе Троицкое. Также российские средства ПВО уничтожили 12 беспилотников, перехватили две баллистические ракеты "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО "Ураган".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области.
Видео: Минобороны России
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