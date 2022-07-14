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Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских самолета в небе над ДНР

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Самолеты были обнаружены в районах Славянска и Троицкое.

Российские истребители сбили два украинских самолета в небе над ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет Су-24 был обнаружен в районе Славянска. Самолет МиГ-29 сбили в районе Троицкое. Также российские средства ПВО уничтожили 12 беспилотников, перехватили две баллистические ракеты "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, миг-29, минобороны россии, самолеты, су-24
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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