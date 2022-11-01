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Минобороны РФ: российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов

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Кроме того, российские военные уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ-50.

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Колодези, Невское (ДНР) и Новая Каменка (Херсонская область). Кроме того, российские военные уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ-50 в районах Белогоровки (ЛНР) и Соледар (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, склады боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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