Минобороны РФ: российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Колодези, Невское (ДНР) и Новая Каменка (Херсонская область). Кроме того, российские военные уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ-50 в районах Белогоровки (ЛНР) и Соледар (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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