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Минобороны РФ: российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

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Обстрел велся из населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка.

Вооруженные силы России уничтожили гаубицу, из которой украинские войска обстреливали Запорожскую АЭС. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток украинские артиллеристы выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Энергодару и територии. прилегающей к атомной электростанции. Конашенков уточнил, что обстрел велся из населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: гаубица, запорожская аэс, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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