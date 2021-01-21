Минобороны РФ: российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Обстрел велся из населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка.

Вооруженные силы России уничтожили гаубицу, из которой украинские войска обстреливали Запорожскую АЭС. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток украинские артиллеристы выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Энергодару и територии. прилегающей к атомной электростанции. Конашенков уточнил, что обстрел велся из населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России