Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Плодовое, Вишневое, Львово, Першотравневое, Ищенка, Брускинское, Новая Каховка (Херсонская область), Снигиревка, Никольское, Волноваха, Любовка и Новоандреевка (ДНР). Также российские ПВО перехватили в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенного пункта Антоновка (Херсонская область) и города Донецк.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР) была сбита украинская ракета "Точка-У".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS.

Видео: Минобороны России