Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад со снарядами РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склад находился в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР). В результате удара были уничтожены 120 снарядов, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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