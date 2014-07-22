Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Склад находился в районе населенного пункта Красноармейск.

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад со снарядами РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад находился в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР). В результате удара были уничтожены 120 снарядов, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России