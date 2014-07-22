Минобороны РФ: российские военные отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении

В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов.

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка (ЛНР) и Япмоловка (ДНР) войска противника безуспешно атаковали двумя батальонными тактическими группами. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов.

Кроме того, российские военные ликвидировали два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота.

Видео: Минобороны России