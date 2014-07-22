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Минобороны РФ: российские военные отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении

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В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов.

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка (ЛНР) и Япмоловка (ДНР) войска противника безуспешно атаковали двумя батальонными тактическими группами. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов.

Кроме того, российские военные ликвидировали два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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