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Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота

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Мобилизованные оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику.

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота в Калининградской области.

На опубликованных кадрах представлена боевая стрельба в составе подразделений. Мобилизованные оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Они также выполняют упражнения учебных стрельб, действуя боевыми парами.

В военном ведомстве отметили, что условия выполнения упражнений постоянно усложняются.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Видео: Минобороны России

Теги: балтийский флот, боевая подготовка, калининградская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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