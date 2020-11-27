Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных на полигонах Балтийского флота в Калининградской области.
На опубликованных кадрах представлена боевая стрельба в составе подразделений. Мобилизованные оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Они также выполняют упражнения учебных стрельб, действуя боевыми парами.
В военном ведомстве отметили, что условия выполнения упражнений постоянно усложняются.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ.
Видео: Минобороны России
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