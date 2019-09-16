Минобороны РФ: российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8

Вертолеты были сбиты в результате атак на Николаево-Криворожском и в других направлениях.

Вооруженные силы России сбили три украинских вертолета Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолеты были сбиты в результате атак на Николаево-Криворожском и в других направлениях. Также российские военные ликвидировали два самолета Су-25, один Су-24 и МиГ-29. Кроме того, были уничтожены 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 бронированных машин и 14 пикапов с пулеметами украинских войск. В результате действий российских военных уничтожено более 1700 военнослужащих противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных.

Видео: Минобороны России