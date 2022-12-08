Минобороны РФ: российские военные поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила живую силу и военную технику в 196-ти районах.

Вооруженные силы России поразили 93 артиллерийских подразделения украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила живую силу и военную технику в 196-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Печенеги была поражена пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У".

Конашенков добавил, что в районе Дылеевки (ДНР) уничтожен радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России