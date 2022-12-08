Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Также был сбит вертолет Ми-8.

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Табаевка, Бараниковка, Кременная и Просторное (ЛНР). Также был сбит вертолет Ми-8 в районе Яковлевки (ДНР).

Конашенков добавил ,что российские ПВО перехватил 14 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также ракету HARM в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное (ДНР), Токмак (Запорожская область) и Новая Збурьевка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российский войска отбили две контратаки в ДНР.

Видео: Минобороны России