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Минобороны РФ: российский войска отбили две контратаки в ДНР

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В результате огневого поражения были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отбили две контратаки в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Донецком направлении украинские войска предприняли безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое. По словам Конашенкова, в результате огневого поражения были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили под Ильичевкой в ДНР две пусковые установки HIMARS.

Видео: Минобороны России

Теги: днр, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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