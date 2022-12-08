Минобороны РФ: российский войска отбили две контратаки в ДНР

В результате огневого поражения были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отбили две контратаки в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Донецком направлении украинские войска предприняли безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое. По словам Конашенкова, в результате огневого поражения были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили под Ильичевкой в ДНР две пусковые установки HIMARS.

Видео: Минобороны России