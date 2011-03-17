Минобороны РФ: российские военные отразили атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении

Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Вооруженные силы России отразили атаку украинских войск и наемников на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Силы противника в составе двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковали позиции российских войск в направлении Николаевка и Орлянка. Все атаки ВСУ были успешно отражены. В результате ответных действий уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Видео: Минобороны России