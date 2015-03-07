Минобороны РФ: российские военные отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Две ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка (Херсонская область) и Терновые Поды. Однако в результате огневого поражения наступление войск противника было сорвано.
Конашенков добавил, что в результате действий российских войск уничтожено более 60-ти украинских военных, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Ранее Минобороны показало боевую работу истребителей МиГ-31.
Видео: Минобороны России
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