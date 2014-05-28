  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:23
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

0 0

Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Вооруженные силы России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В цехах завода осуществлялся ремонт и восстановление танков, а также другой бронетехники украинских войск. Удар по предприятию был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Также Конашенков сообщил, что российские военные поразили два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники украинских войск, а также батарею РСЗО "Ураган".

Ранее Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: завод, игорь конашенков, минобороны россии, харьков
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии