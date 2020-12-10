Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

Показана работа экипажей авиации ЗВО.

Российское министерство по обороне показало работу вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции на Украине. В социальных сетях продемонстрированы кадры с боевыми экипажами данных многоцелевых ударных бортов. Известно, что все они относятся к силам армейской авиации западного военного округа.

В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым.

Фото и видео: Минобороны России