Вместе с открытием автомобильного участка была возобновлена подача воды на полуостров.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым. Об этом он заявил на селекторном совещании в ведомстве.

Шойгу отметил, что вместе с открытием автомобильного участка была возобновлена подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. По словам главы ведомства, восстановление транспортной инфраструктуры и подача воды создает благоприятные условия для того, чтобы развивать агропромышленный комплекс на освобожденных территориях.

Ранее Шойгу заявил, что Мариупольский порт принял первые грузовые суда.

Видео: Минобороны России