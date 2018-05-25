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Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

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Вместе с открытием автомобильного участка была возобновлена подача воды на полуостров.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым. Об этом он заявил на селекторном совещании в ведомстве.

Шойгу отметил, что вместе с открытием автомобильного участка была возобновлена подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. По словам главы ведомства, восстановление транспортной инфраструктуры и подача воды создает благоприятные условия для того, чтобы развивать агропромышленный комплекс на освобожденных территориях.

Ранее Шойгу заявил, что Мариупольский порт принял первые грузовые суда.

Видео: Минобороны России

Теги: автомобильное сообщение, крым, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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