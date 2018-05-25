Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым. Об этом он заявил на селекторном совещании в ведомстве.
Шойгу отметил, что вместе с открытием автомобильного участка была возобновлена подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. По словам главы ведомства, восстановление транспортной инфраструктуры и подача воды создает благоприятные условия для того, чтобы развивать агропромышленный комплекс на освобожденных территориях.
Ранее Шойгу заявил, что Мариупольский порт принял первые грузовые суда.
Видео: Минобороны России
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