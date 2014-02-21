Минобороны РФ: российские военные нанесли массированный удар по системе управления Украины

По словам Конашенкова, удары наносились на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе управления Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар были нанесены 15 ноября высокоточным оружием большой дальности. Российские военные поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты. Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута. Он также отметил, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-24.

Видео: Минобороны России