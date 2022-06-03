Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника

Также российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные аппараты были обнаружены в района населенных пунктов Рясная, Крутая Балка (ДНР) и Дмитровка. Также Конашенков сообщил, что российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев при поддержке Англии снимает фильмы о высокой эффективности оружия Запада.

Видео: Минобороны России