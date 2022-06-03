Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотные аппараты были обнаружены в района населенных пунктов Рясная, Крутая Балка (ДНР) и Дмитровка. Также Конашенков сообщил, что российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".
Ранее в Минобороны сообщили, что Киев при поддержке Англии снимает фильмы о высокой эффективности оружия Запада.
Видео: Минобороны России
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