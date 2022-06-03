МО РФ: Киев при поддержке Англии снимает фильмы о высокой эффективности оружия Запада

Игорь Конашенков рассказал о новом пропагандистском ролике, который снят Украиной и Британией в Мешковке.

Киев при поддержке Великобритании снимает фильмы о высокой эффективности западных вооружений. Соответствующее заявление во время утреннего брифинга с журналистами от 3 июня сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что еще 28 мая иностранцы сняли на территории населенного пункта Мешковка, расположенного в николаевской области, постановочные провокационные кадры об использовании местными националистами зарубежных видов оружия, поставляемые Киеву в качестве военной помощи.

По словам Игоря Конашенкова, для придания короткометражному ролику особого драматизма, военнослужащие Украины по настоянию кураторов из Великобритании реконструировали на съемочной площадке "никогда не существовавшее сражение" солдат ВСУ и нацбатов с превышающими их силами российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что роли военнослужащих РФ исполнили на камеру представители территориальной обороны, которые надели красные повязки.

Зеленский заявил о контроле России над 20% территории Украины.

Фото и видео: Минобороны России