Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8

Также российские военные сбили семь украинских беспилотников.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Су-25 сбили в районе Сергеевки в ДНР. Ми-8 был обнаружен в районе Харькова. Кроме того, российские военные сбили семь украинских беспилотников.

Конашенков добавил, что российские ПВО перехватили две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине.

Видео: Минобороны России