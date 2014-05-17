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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8

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Также российские военные сбили семь украинских беспилотников.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Су-25 сбили в районе Сергеевки в ДНР. Ми-8 был обнаружен в районе Харькова. Кроме того, российские военные сбили семь украинских беспилотников.

Конашенков добавил, что российские ПВО перехватили две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, ми-8, минобороны россии, пво, су-25, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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