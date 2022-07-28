Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО "Ольха" и "Ураган"

Российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО "Ольха" и "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Два снаряда РСЗО "Ольха" были перехвачены в районе населенного пункта Макеевка (ДНР). Также в районах Чернобаевки, Топольское и Старомихайловки (ДНР) обнаружили девять снарядов РСЗО "Ураган".
Конашенков добавил, что российские военные уничтожили три беспилотника в районах Каменки, Ясиноватая и Старомихайловки (оба - ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300.
Видео: Минобороны России
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