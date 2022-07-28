  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:02
109
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО "Ольха" и "Ураган"

0 0

Также российские военные уничтожили три беспилотника.

Российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО "Ольха" и "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Два снаряда РСЗО "Ольха" были перехвачены в районе населенного пункта Макеевка (ДНР). Также  в районах Чернобаевки, Топольское и Старомихайловки (ДНР) обнаружили девять снарядов РСЗО "Ураган".

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили три беспилотника в районах Каменки, Ясиноватая и Старомихайловки (оба - ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, пво, рсзо ольха, рсзо ураган, снаряды
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии