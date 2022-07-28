Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300

Российский истребитель Су-35С уничтожил в ходе специальной военной операции украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе города Краматорска. Об этом заявил во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Напомним, что Су-35 -представляет из себя сверхманевренный боевой самолет с управляемым вектором тяги поколения "4++". Истребитель необходим военным для ликвидации управляемых ракет большой, средней и малой дальности, уничтожения беспилотников, завоевания господствующей позиции в воздушном пространстве. Самолет может поражать надводные и наземные цели всеми имеющимися видами оружия.
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Фото и видео: Минобороны России
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