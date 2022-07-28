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Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300

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Игорь Конашенков рассказал о миссии авиации в Краматорске.

Российский истребитель Су-35С уничтожил в ходе специальной военной операции украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе города Краматорска. Об этом заявил во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что Су-35 -представляет из себя сверхманевренный боевой самолет с управляемым вектором тяги поколения "4++". Истребитель необходим военным для ликвидации управляемых ракет большой, средней и малой дальности, уничтожения беспилотников, завоевания господствующей позиции в воздушном пространстве. Самолет может поражать надводные и наземные цели всеми имеющимися видами оружия.

Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донбасс, игорь конашенков, истребитель, краматорск, минобороны, с-300, су-35с
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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