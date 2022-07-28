Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска

Российская авиация высокоточным оружием ликвидировала на территории города Артемовска, находящегося в Донецкой Народной Республике, до 70 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.
Ударом ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны показало кадры разминирования территории Харьковской области.
Фото и видео: Минобороны России
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