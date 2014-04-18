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Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили два украинских самолета

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В результате действий российских военных были уничтожены Су-24 и МиГ-29.

Российские силы ПВО сбили два украинских самолета Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет Су-25 был обнаружен над населенным пунктом Триполье в ДНР. Истребитель МиГ-29 сбили в районе Каменной Ягуры.

Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили 15 беспилотников в районах 11 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки сдались в плен 694 украинских боевика.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, миг-29, минобороны россии, пво, самолеты, су-25, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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