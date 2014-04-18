Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили два украинских самолета

Российские силы ПВО сбили два украинских самолета Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Самолет Су-25 был обнаружен над населенным пунктом Триполье в ДНР. Истребитель МиГ-29 сбили в районе Каменной Ягуры.
Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили 15 беспилотников в районах 11 населенных пунктов.
Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки сдались в плен 694 украинских боевика.
Видео: Минобороны России
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